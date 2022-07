Roma, due ragazze morte in incidente sulla Tangenziale: l'auto si ribalta, poi lo schianto

Ancora due vite giovani spezzate sulla strada nella notte. Beatrice Funario e Giorgia Asia Anzuini sono morte in un incidente stradale a via del Foro Italico 650, a Roma, la chiamata alla Municipale verso la mezzanotte e quaranta. Una ragazza deceduta subito l'altra hanno provato cinque minuti a rianimarla.

La dinamica

Dalle testimonianze e dalle telecamere l'auto su cui viaggiavano le ragazze, una Citroen C3 percorreva via del Foro italico direzione San Giovanni proveniente dallo stadio Olimpico quando in prossimità di una curva ampia ha perso il controllo sbattendo al marciapiedi e carambolando nella carreggiata opposta. Qui sono andate a scontrarsi con una Alfa Romeo Stelvio con a bordo un uomo del '67 che non è riuscito a evitare l'impatto, traportato al Gemelli, non sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione del gruppo degli agenti della municipale del gruppo Cassia intervenuti sul posto le ragazze hanno perso il controllo e forse per cercare di riprendere la curva hanno sterzato bruscamente. Da capire se sia stata colpa di un colpo di sonno, di un malore, di un ostacolo improvviso o di altro. Giorgia, 21 anni viveva a Orte, Beatrice di 20 anni a Montemario. Erano grandi amiche.