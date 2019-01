Roma, incidente in galleria sulla Tangenziale est: strada chiusa per oltre un’ora

Si sono conclusi i rilievi della Polizia locale per l’incidente avvenuto sulla tangenziale Est tra A24 e via di Portonaccio direzione stadio Olimpico. La strada è stata riaperta: traffico in fase di normalizzazione. Nell’incidente avvenuto poco prima dell’ingresso in galleria, sono rimaste coinvolte due automobili, una Opel Meriva ed una Renault Capture, ed una moto Honda Sh 150. Il motociclista di 36 anni è stato trasportato all’ospedale Umberto I in codice giallo. Sul posto per i rilievi e la viabilità è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale del IV gruppo. © RIPRODUZIONE RISERVATA