Roma, scontro frontale sulla Prenestina: quattro feriti. Mamma e due bimbi in codice rosso

Quattro persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale in via Prenestina, all'altezza dell'incrocio con via Avola e via Pratolungo Casilino, a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Lo scontro frontale ha coinvolto due due auto. Una mamma e due bambini, che viaggiavano a bordo di un'auto, sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Umberto I, mentre il conducente dell'altra vettura, che viaggiava solo, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Tor Vergata.