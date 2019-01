Roma, smart perde il controllo e si schianta contro tre vetture: grave 29enne

Grave incidente a Ostia. Un ragazzo di 29 anni è rimasto ferito gravemente in un incidente avvenuto, intorno alle ore 5.27, sul Lungomare Paolo Toscanelli, all'altezza di piazza delle Caravelle.Da una ricostruzione dei vigili urbani, intervenuti sul posto dal Gruppo X Mare, il giovane viaggiava a bordo di una Smart: è finito fuori strada andando a sbattere contro tre automobili in sosta, una Seat Ibiza, una Fiat 500 e una Fiat Scudo. Dopo lo schianto, la Smart si è ribaltata. Il 29enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso.