Roma, due incidenti mortali a Roma sud: ad Ostia muore donna di 48 anni

Due incidenti mortale nel X municipio in una sola mattinata. Due vittime della strada ad Acilia e a Ostia. Esce dalla chiesa e viene investita.

Ad Acilia è morta sul colpo un'anziana travolta da una Fiat punto bianca, guidata da un 20enne, in via Bonichi ad Acilia. La donna, straniera di 76 anni, stava attraversando la strada all'altezza dell'incrocio con via di Saponara quando è stata colpita dall'auto in corsa. Inutili i soccorsi, l'anziana era già deceduta all'arrivo dell'ambulanza. Sul posto, carabinieri e gli agenti del X Gruppo Mare che hanno effettuato i rilievi del caso e ora stanno procedendo alla ricostruzione della dinamica.

A Ostia, invece, alle 11:15, in lungomare Toscanelli, all'altezza dello stabilimento Marechiaro in zona Ostia, una donna di 48 anni alla guida di una Yamaha ha perso la vita a seguito dello scontro tra la sua moto e una citroen. Inutile il trasporto all'ospedale Grassi di Ostia dove è stato dichiarato il decesso. Il conducente dell'autovettura è un uomo di 36 anni.

