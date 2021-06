Roma, incidente al Nomentano, in scooter finisce contro un muro: muore 22enne

Sabato 26 Giugno 2021, 12:04

Tragedia a Roma, al Nomentano dove un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a piazza Salerno, poco distante dal Policlinico Umberto I. Sul posto è intervenuta la polizia locale del XV gruppo Cassia. Per cause da accertare e secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, a bordo di una Honda Sh, ha perso il controllo del mezzo, urtando sul ciglio di un marciapiede per poi finire contro un muro. Sono in corso accertamenti approfonditi per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.

Nella notte un altro tragico incidente alle porte di Roma: a Velletri un 14enne che viaggiava a bordo di uno scooter è morto dopo lo scontro con un'auto.