Roma, scontro con un'auto: muore motociclista di 43 anni

Un motociclista è morto in serguito ad un incidente in via Casal del Marmo a Roma. Lo scontro tra una Fiat 500 e la Honda sh è avvenuto alle 18 circa di giovedì, all'altezza dell'hotel Selva Candida. Il centauro, un 43enne, è stato portato al Gemelli in codice rosso, dove però è morto a causa delle ferite riportate. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale del gruppo Monte Mario. Ultimo aggiornamento: 12:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA