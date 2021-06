Roma, moto si schianta contro tre auto in sosta: Daniele muore a 21 anni

Mercoledì 23 Giugno 2021, 08:38

Un ragazzo di 21 anni è morto la scorsa notte dopo un incidente in moto a Roma. Il giovane, Daniele Cavaterra, era in sella alla sua Honda Cbr quando ha perso il controllo e si è schiantato contro tre veicoli in sosta.

La tragedia è avvenuta in via di Torrevecchia, all'altezza del civico 809, intorno a mezzanotte. Per Daniele, classe 2000, non c'è stato nulla da fare. Sul posto i vigili urbani per i rilievi del caso: si cerca di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente e di individuare le cause che hanno fatto perdere al ragazzo il controllo della moto.

APPROFONDIMENTI MUGELLO Nicola Tanturli, bimbo di 2 anni scomparso nel Mugello: ricerche... CRONACA Torino, anziana picchiata e sequestrata in casa: 3 fermi

Nicola Tanturli, bimbo di 2 anni scomparso nel Mugello: ricerche tutta la notte ma di lui non c'è traccia