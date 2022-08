Roma, incidente in via Prenestina: morto centauro di 38 anni

Incidente mortale a Roma. Un italiano di 38 anni è morto questa mattina in un incidente automobilistico avvenuto in via della Serenissima, all'altezza di via Prenestina. Il fatto è avvenuto intorno alle 5.30: secondo quanto ricostruito dagli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale lo scontro è avvenuto tra una moto Honda e una Mercedes. La moto, a seguito dell'urto, ha colpito un autocarro Fiat Ducato in sosta. A perdere la vita il conducente del motoveicolo. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto

