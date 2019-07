Roma, moto si schianta contro auto: muore 57enne sulla Colombo

Un uomo di 57 anni, coinvolto ieri pomeriggio in un incidente stradale in moto, è morto in ospedale. Lo scontro è avvenuto su via Cristoforo Colombo, in prossimità del civico 494 in direzione Grande Raccordo Anulare. Il motociclista si è scontrato con un furgone. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale del Gruppo IX Eur per i rilievi dell'incidente. Il 57enne, portato in ospedale in gravi condizioni, è poi deceduto.



Alla guida del furgonicino un ragazzo italiano di 27 anni che si è fermato a prestare soccorso e ha dato l'allarme. La polizia locale sta eseguendo ulteriori accertamenti per ricostruire esatta dinamica incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA