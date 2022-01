Roma, incidente al Pincio: auto investe un pedone, morto un 55enne

Questa mattina a Roma alle ore 7 al Pincio, all'altezza della Casina Valadier una Toyota Aygo ha investito un pedone di 55 anni. L'uomo a seguito dell'incidente è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I dove è morto. Al volante della Toyota c'era una ragazza di 21 anni che è stata trasportata sotto shock all'ospedale San Giovanni e sottoposta agli esami tossicologici e alcolemici di rito. Sul posto la pattuglia della Polizia Locale del I gruppo Centro Ex TrevI. Ancora in corso le indagini per appurare l'esatta dinamica dell'incidente.