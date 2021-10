Roma, incidente in via di Lunghezzina: morta ragazza di 22 anni

Sabato 30 Ottobre 2021, 19:15

Una ragazza di 22 anni è morta questa mattina in via di Lunghezzina, all'altezza de civico 154, zona est di Roma. La 22enne era alla guida di una Range Rover Freelander. L'auto sarebbe l'unica coinvolta. Sul posto, intorno alle 7.30 di questa mattina, sono intervenute le pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia Locale. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

