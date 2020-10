Roma, incidente tra auto sulla Laurentina: grave bimbo di 7 anni

Incidente frontale su via Laurentina, all'altezza del chilometro 14.500. Due i feriti, tra cui un bambino di 7 anni, trasportati entrambi in codice rosso in ospedale. Sul posto pattuglie del IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma. La strada è chiusa in entrambe le direzioni. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

🔴#Roma #incidente - Via Laurentina

⭕ CHIUSURA TEMPORANEA

tra rotatoria Cimitero Laurentino e Via della Solfarata >< (Incidente all'altezza del km 14,500)#Luceverde — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) October 7, 2020

