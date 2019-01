Roma, furgone del pane contro auto: un ferito grave

Un uomo di 89 anni, di Artena, è rimasto gravemente ferito l'altro ieri mattina in un incidente su via Ariana. L’episodio si è verificato intorno alle 9, all’uscita est di Lariano, verso la cittadina artenese. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo alla guida di una Renault 4 uscendo da una via laterale sarebbe stato impegnato nell’immettersi sulla strada provinciale in direzione Lariano, proprio nel momento in cui, nel senso opposto, sopraggiungeva un furgone Ford Transit, che trasportava pane. Al volante c’era un 69enne di Colleferro.

L’urto è stato violento, la Renault è stata spostata all’indietro, il furgone si è rovesciato sul fianco sinistro, ostruendo l’intera carreggiata e bloccando la strada in entrambi i sensi di marcia. Dopo la chiamata di soccorso, sul posto è giunta un’autoambulanza dal 118 di Colleferro, l’automedica, agenti della polizia di Città Metropolitana e della polizia locale larianese. Per liberare i due automobilisti dalle lamiere ci sono voluti i vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Colleferro. L’elisoccorso, atterrato su un terreno adiacente all’incidente, ha soccorso l’89enne in codice rosso ed è ripartito per il policlinico Umberto I di Roma. L’altro automobilista è stato ricoverato all’ospedale Colombo di Velletri. La strada è stata riaperta al traffico alle 11,30.

