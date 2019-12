Roma, incidente sul Gra altezza Tiburtina: tre feriti, due gravi. Traffico bloccato

Maxi incidente sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza di Casal Monastero. Tre auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate poco prima dell'uscita 13 Tiburtina paralizzando immediatamente il traffico. Sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze e due elicotteri. Al momento ci sarebbero tre feriti di cui due gravi. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in eliambulanza, uno al policlinico Umberto I, l'altro al Policlinico Gemelli.

Sul Gra il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le carreggiate all'altezza dello svincolo 13 Tiburtina al km 29,800. L'incidente ha coinvolto tre auto e ha reso necessario l'intervento dell'eliambulanza per due dei cinque feriti. Oltre al personale del 118, sul posto è presente la Polizia Stradale e il personale Anas al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.



[AGG] 🔴🔴TRAFFICO BLOCCATO temporaneamente per incidente tra 3 vetture all'altezza della Tiburtina ⚠intervento elisoccorso in corso #luceverde #Laziohttps://t.co/b1SmijFTtT — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) December 16, 2019

A causa di un incidente con feriti avvenuto sul Gra tra l'allacciamento Diramazione Roma Nord dell'A1 e via Tiburtina, al momento chiusura temporanea in entrambe le carreggiate all’altezza dello svincolo Tiburtina per consentire l’intervento dell’elisoccorso — Muoversi a Roma (@romamobilita) December 16, 2019

