Ingorgo sul gra per un incidente. Lunghe code, in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria, si sono create per via di uno scontro che ha coinvolto cinque veicoli. Il maxi-tamponamento è avvenuto al km 19 e ha bloccato la circolazione, con ripercussioni su tutto il gra. In quel tratto si transita su una sola corsia. Lo comunica Astral Infomobilità.







