Roma, incidente nella galleria Giovanni XXIII, scooter prende fuoco: strada chiusa, traffico in tilt

Roma nord bloccata da un incidente fra un'auto e uno scooter, che poi ha preso fuoco. E'avvenuto sotto la Galleria Giovanni XXIII in direzione stadio. Al momento non si registrano feriti. Un veicolo Kymko si è scontrato con una Lancia Y, prendendo fuoco. La galleria è stata chiusa in direzione Foro Italico. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Montemario. Si registrano forti disagi al traffico in quel quadrante.

L'Atac comunica che le linee 46-49-446-911-913-980-990 sono in forte ritardo a causa del traffico intenso per la chiusura della galleria Giovanni XXIII.



#info #atac - Linee 46-49-446-911-913-980-990 in forte ritardo causa traffico intenso per chiusura galleria Giovanni XXIII #roma — infoatac (@InfoAtac) December 16, 2019

