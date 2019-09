Roma, donna investita da auto: 79enne muore sul colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo incidente mortale dopo quello che ha coinvolto nel pomeriggio di ieri un quarantenne sbalzato dalla sua auto e travolto da un camion . Stavolta la vittima è una donna di 79 anni, investita mentre transitava in viale Giovanni Battista Valente all'incrocio con via Collatina introno alle 19 di ieri sera. A tagliarle la strada una smart guidata da una donna di 56 anni.Sul posto è intervenuto il gruppo Prenestino della Polizia locale di Roma e i medici, che non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell'anziana signora. L'automobilista è stata condotta all'ospedale Vannini per gli accertamenti di rito e la zona è stata interdetta al traffico in via Valente, nel tratto da via Dino Penezzato a via Collatina.Si tratta del terzo incidente mortale avvenuto nella giornata di ieri. Poco prima delle 23, infatti, in via Casilina 1830 ha perso la vita un ragazzo di 26 anni che, a bordo di una moto Yamaha, si è schiantato contro un palo, morendo sul colpo. Sul posto, dove è intervenuto il gruppo Torri della Polizia locale di Roma, dai primi accertamenti risulta coinvolto soltanto il veicolo guidato dal giovane. Le cause sono in corso di accertamento. La salma è stata trasportata al Policlinico di Tor Vergata.