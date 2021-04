Roma, incidente sul lavoro in deposito dell'Atac: due operai rimangono incastrati, uno perde un piede

Incidente sul lavoro in un deposito dell'Atac della linea B in viale dell'Oceano Indiano, quartiere Eur. Due operai sono rimasti incastrati questa mattina sotto un convoglio. Stavano lavorando per riparare un treno, in particolare si trovavano davanti alla motrice, quando un altro convoglio è arrivato da dietro e ha urtato quello davanti. Travolti, uno di loro ha perso il piede sinistro mentre l'altro ha ripotato solo contusioni ed escoriazioni. Il treno aveva raggiunto una notevole velocità, tant'è che ha distrutto la porta verde del deposito, come si vede dalle immagini.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Torrino nord e della compagnia Roma Eur, insieme ai vigili del fuoco. Appena arrivati, attorno alle 9.30, orario in cui è arrivata la segnalazione, hanno trovato i due operai di una ditta esterna che lavorava per conto dell'Atac sotto al treno. Le operazioni per tirarli fuori non sono state difficili e non è stato necessario sollevare il mezzo: erano rimasti impigliati con i vestiti. Gli operai sono stati trasportati in due ospedali diversi: il San Camillo e il Sant'Eugenio. L'ispettorato del lavoro è sul posto per ricostruire quanto accaduto.

