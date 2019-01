Roma, tampona auto ferma al semaforo sulla Colombo: muore a 52 anni

Un uomo di 52 anni è morto questo pomeriggio alle 16 sulla Cristoforo Colombo, a Roma. Con la sua Ford Fiesta è andato contro una Bmw X1 che era ferma in attesa del verde al semaforo, all'altezza di via Malafede con la Colombo. Nello scontro il 52enne è morto sul colpo.



L'incidente è avvenuto in direzione Ostia. Sul posto i vigili urbani del Gruppo Intervento Traffico. Sull'asfalto non ci sono segni di frenata. Tra le cause dello schianto una distazione alla guida o un malore del 52enne, nato a Napoli ed emigrato in provincia di Viterbo. Illesa la conducente della Bmw.



La Cristoforo Colombo è stata chiusa all'altezza di Decima, il traffico deviato a Vitinia. Caos e file dall'uscita della Colombo, in direzione Ostia © RIPRODUZIONE RISERVATA