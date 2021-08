Roma, incidente sulla Colombo: coinvolte tre auto, feriti gravemente due conducenti

Mercoledì 11 Agosto 2021, 08:34 - Ultimo aggiornamento: 08:42

Un incidente stradale si è verificato stanotte a Roma intorno alle 00.27 in via Cristoforo Colombo all'incrocio con via Alessandro Varaldo in direzione Ostia. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre auto. E hanno riportato ferite due dei tre conducenti, trasportati dal personale del 118 in codice rosso presso il pronto soccorso degli ospedali San Eugenio e San Camillo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dell’Eur e la squadra di Ostiense.

