Distrazione fatale per una giovane donna, che ieri si è ribaltata con l'auto sulla Cassia, nei pressi di via Grottarossa, a Roma. Impegnata a chattare su Whatsapp, è uscita di corsia finendo contro i cassonetti della spazzatura. Soccorsa tempestivamente, è stata trasferita in codice rosso al vicino ospedale Sant'Andrea.

