Incidente sulla Casilina. Verso le 11.30 si è verificato uno scontro tra un tir ed un trenino sulla via Casilina altezza civico 622. Il camion portava carburante e ne ha perso una parte in seguito all'incidente. Sul posto vigili e polizia. Si sono feriti gli autisti del trenino e del tir. Via Casilina, zona Torpignattara, è stata chiusa in entrambi le direzioni. Traffico bloccato per i rilievi dei vigili urbani.

Tir si schianta su camper, morto un bambino: al processo il giallo della velocità