Roma, incidente tra bus Atac e Smart: feriti 5 passeggeri

Scontro tra un bus Atac della linea 80 e una Smart questa mattina verso le 10 a via Nizza, all'incrocio con via Mantova, nella zona di piazza Fiume. Cinque passeggeri che erano a bordo dell'autobus sono rimasti feriti lievemente: due persone sono state trasportate in codice giallo e altre tre in verde, tra l'ospedale Santo Spirito e il policlinico Umberto I. Sul posto è intervenuto il secondo gruppo Parioli della polizia locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA