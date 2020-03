Roma, incidente sull'Aurelia al rientro dal pub: auto si ribalta, morte due ragazze di 16 e 19 anni

Due ragazze, di 19 e 16 anni, sono morte la scorsa notte vicino Roma, sulla via Aurelia. L'auto con a bordo tre ragazze è uscita fuori strada e si è ribaltata più volte. Le vittime sono la conducente di 19 anni e una passeggera di 16 anni.

Trasportata in ospedale in codice rosso, ma non in pericolo di vita l'altra passeggera di 19 anni. Sul posto i carabinieri della stazione Torrimpietra e di Civitavecchia e i vigili del fuoco. Da chiarire le cause dell'incidente. Da una prima ricostruzione rientravano a casa dopo una serata trascorsa in un pub di Ladispoli.

