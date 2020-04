Roma, incidente tra ambulanza e auto sulla Nettunense: quattro feriti, anche la paziente a bordo

Verso le 13,30 di ieri sulla via Nettunense è avvenuto un grave incidente stradale. Un’autoambulanza, del servizio navetta dell’Asl Roma 6, che stava trasferendo una paziente anziana (non affetta da Covid 19) all’Ospedale dei Castelli si è scontrata con una Fiat Panda, guidata da una signora di mezza età che usciva da una strada laterale di via Nettunense. L’impatto è stato molto forte. I feriti sono 4 tra cui la paziente a bordo dell’autoambulanza. Tutte le persone coinvolte nell’incidente, che non sembrano essere in pericolo di vita, sono state trasportate al pronto soccorso dell’Ospedale dei Castelli. © RIPRODUZIONE RISERVATA