Roma, incidente auto-ambulanza sulla Colombo: il mezzo di soccorso si ribalta, trasportava bimbo in ospedale per una terapia. Feriti in 4

Paura a Roma, in via Cristoforo Colombo per uno scontro che ha vista coinvolta un'ambulanza. L'incidente tra il mezzo di soccorso (privato, non Ares 118) e un'auto si è verificato all'altezza via dei Georgofili. L'ambulanza era impegnata nel trasferimento di un bambino in ospedale per la somministrazione di terapia. A quanto ricostruito dalla polizia locale, nello schianto si è ribaltata. Quattro i feriti.

Giunti sul posto, gli operatori del 118 hanno trasportato il bambino e la mamma al Bambino Gesù. Tre feriti sono stati invece portati in diversi ospedali in codice rosso per dinamica ma non gravi. Diverse pattuglie della polizia locale del Gruppo Tintoretto per i rilievi e viabilità.

