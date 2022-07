Lunedì 4 Luglio 2022, 13:54 - Ultimo aggiornamento: 18:13

Un vasto incendio ha colpito Roma nord, da Pineta Sacchetti fino alla Balduina. Le immagini mostrano la fuga dei residenti da via Papiniano completamente avvolta da una nube di fumo. Fumo che è visibile anche in Centro con un forte odore di bruciato che ha invaso il cuore della Capitale. Le fiamme si sono sviluppate dal parco del Pineto per poi propagarsi complice il vento caldo. Sul posto i vigili del fuoco, il servizio giardini di Roma Capitale e la protezione civile.

Tre palazzine evacuate

Almeno tre palazzine sono state evacuate da carabinieri e polizia in via Papiniano, alla Balduina, dove nel pomeriggio di oggi si è sviluppato un vasto incendio. Paura tra i cittadini che hanno visto le fiamme lambire le abitazioni e hanno dovuto fare i conti con una fitta nube di fumo. La miccia sarebbe partita nell’area verde della Pineta Sacchetti. La linea del fuoco si è propagata velocemente fino al Parco del Pineto, alla Balduina. Il fuoco ha raggiunto palazzo e abitazioni nel quartiere dove è stato necessario evacuare diverse famiglie. Gli agenti della polizia stanno aiutando gli anziani a uscire dagli appartamenti minacciati dalla fiamme. Una cappa di fumo e cenere ha ricoperto tutto il quadrante. Le operazioni di spegnimento dei vigili del Fioco sono tutt’ora in corso.

Il vasto incendio a Roma Nord a parco del Pineto

Ancora un vasto rogo sta interessando l'area nord di Roma. Con le temperature oltre i 38 gradi le sterpaglie hanno preso fuoco nel Parco del Pineto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: una prima squadra è arrivata alle 13:30, ne sono seguite almeno altri due. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero divampate all'ingresso principale del parco e stanno interessando più punti dell'area limitrofa alla via Pineta Sacchetti e al quartiere Monte Mario.

La colonna di fumo

Una colonna di fumo proviene dall'area vicino alla caserma verso Monte Mario, un'altra è retrostante al liceo Seneca e a via Albergotti. Si tenta di domare il rogo anche con un canadair, mentre sul luogo dell' incendio sono arrivate anche la protezione civile e altri mezzi di soccorso.

Le fiamme hanno lambito alcune strutture in legno del centro sportivo Vis Aurelia, che sono state danneggiate, mentre nel circolo «The Fox» in via Ettore Stampini sono stati evacuati alcuni bambini a causa del denso fumo visibile a chilometri di distanza, fino al centro storico della capitale. La polizia locale di Roma, a quanto si apprende, è sul posto e sta coadiuvando il lavoro dei vigili del fuoco. Non ci sono ripercussioni sul traffico, nè tantomeno interdizioni alla circolazione, per il momento. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Anche oggi #Roma brucia.

Incendio zona Monte Mario.

Dal Flaminio si vede una colonna alta. pic.twitter.com/Ah9djcwqkK — Michele Galvani (@MicheleGalvani) July 4, 2022