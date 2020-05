Roma, incendio nell'ex scuola abbandonata e rifugio di sbandati

A fuoco l'ex scuola abbandonata e rifugio di sbandati. Un incendio è divampato questa mattina nello stabile un tempo ex succursale dell'Istituto Hertz al civico 1113 di via Tuscolana, alle spalle della biblioteca comunale. Sul posto gli agenti della Polizia Locale gruppo Tuscolano che hanno chiuso il parcheggio Cotral e il cavalcavia Osteria del Curato all'altezza della metro Anagnina in entrambe le direzioni. Monica Lozzi, presidente del Municipio Roma VII, in un post su Facebook, commenta: «Sono 4 anni - scrive Lozzi - che chiediamo un intervento risolutivo per l'ex succursale dell'Itis Hertz, ridotto ad una discarica abusiva e perennemente occupato. Ci sono stati interventi tampone da parte di Città Metropolitana con bonifiche e pulizie, ma l'inibizione di nuovi accessi non è avvenuto». «Ora che, con questo incendio, siamo arrivati ad un punto di non ritorno - conclude - si chiede con urgenza che quell'immobile sia messo in sicurezza vista la vicinanza di una biblioteca e di una scuola dell'infanzia». L'assessore alla Scuola Municipio VII, Elena De Santis, è andata sul posto.

