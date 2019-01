Roma, incendio in un negozio: palazzo evacuato

Incendio in un negozio di calzature al piano di terra di una palazzina di sei piani in via Giuseppe Sirtori, in zona Portuense a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia con gli agenti del reparto volanti e del commissariato Monteverde. A causa del rogo si è alzato molto fumo e il palazzo, in via precauzionale, è stato evacuato. Nessuno è rimasto ferito né intossicato, ma molto spavento tra i condomini e i vicini. © RIPRODUZIONE RISERVATA