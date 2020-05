Roma, mozzicone fa scoppiare un incendio: donna disabile non riesce a scappare e muore

Un'anziana di 90 anni, disabile, è morta a Roma nell'incendio della sua abitazione a Montesacro, in via delle Isole Pelagie numero 13. Sul posto sono intervenuti i pompieri con diverse squadre e la polizia. L'incendio sarebbe scaturito a causa di un mozzicone di sigaretta: la donna, costretta sulla carrozzina, non è riuscita a salvarsi.

