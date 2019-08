Nuovo incendio al campo rom della Barbuta: a fuoco un gruppo di casette prefabbricate

Ancora un duplice incendio al campo rom della Barbuta nel pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco volontari di Nemi, hanno lavorato diverse ore per avere ragione delle fiamme dolose che hanno mandato in cenere due casette prefabbricate dei rom. Quando sono arrivate le forze dell'ordine e i pompieri con le autobotti le fiamme erano molto alte e il fumo aveva invaso anche altri moduli abitativi dove vi erano famiglie con bambini, soccorsi dai pompieri e fatti allontanare insieme alla polizia.



L'emergenza incendi dolosi di rifiuti e delle casette prefabbricate dei rom continua senza posa da alcuni anni, sono decine ogni mese gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile nell'insediamento rom a ridosso di Ciampino aereoporto e della via Appia. © RIPRODUZIONE RISERVATA