Roma, incendio in appartamento al Flaminio: evacuati i piani alti del palazzo

Un imponente incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento al quarto piano di via Sacconi. Sul posto 3 automezzi dei vigili del fuoco, e un'ambulanza. I vigili del fuoco hanno sgomberato gli appartamenti sovrastanti aiutando gli inquilini a scendere attraverso le finestre con l'aiuto di un montacarichi. Al momento non si registrano feriti. L'intervento è ancora in corso. © RIPRODUZIONE RISERVATA