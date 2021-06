Roma, incendio in un ristorante sulla Nomentana: a fuoco tavoli e gazebo

Incendio nella notte in un ristorante su via Nomentana, all'altezza del civico 1218. A fuoco Circè Fun & Food, il «primo RistoFamily completo di Roma in stile circense», come si legge sulla pagina Facebook dell'esercizio commerciale. Solo che le fiamme non erano parte di uno spettacolo. Si sono sviluppate alle ore 3.40, quando i vigili del fuoco hanno inviato la squadra di Nomentano (6/A) e la botte (AB/6) per domare l'incendio.

Incendio Nomentana, nessuna persona coinvolta

L'incendio è iniziato nell'area esterna. Sono subito andati a fuoco tavolini, sedie e anche i gazebo che si trovavano all'aperto. Qui si trovano numerose attrazioni e attività, scivoli, area relax e un parco giochi acquatico. I vigili del fuoco, però, sono riusciti a tagliare le fiamme, impendendo così che raggiungessero il bar e il ristorante all'interno. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Nel ristorante, infatti, non c'erano persone presenti. Ora i carabinieri stanno indagando sulle cause. Nessuna ipotesi è esclusa.

L'incendio ai motorini su circonvallazione Nomentana

Pochi giorni fa c'è stato un altro incendio su circonvallazione Nomentana, all'altezza del civico 324. Distrutti 14 motorini, mentre altri 5 sono rimasti gravemente danneggiati. Paura anche nel palazzo di fronte. Il fumo si è propagato velocemente e ha raggiunto i piani più alti. «Ogni anno è sempre la stessa storia – denuncia Andrea Liburdi, esponente di Fratelli d'Italia che ha postato su Facebook le immagini dei danni –. È assurdo che, nonostante solleciti e segnalazioni, appena inizia l’estate dobbiamo assistere agli incendi dolosi dei motorini. Qui è quanto è successo stanotte a circonvallazione Nomentana…per fortuna nessuno si è fatto male, ma sarebbe potuta finire molto peggio. Grazie, come sempre, ai vigili del fuoco per l’intervento tempestivo!».