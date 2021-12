Roma, incendio nella caserma dei carabinieri a Tor di Quinto: militare ferito

Un incendio è divampato nella caserma dei carabinieri Salvo d'Acquisto di Tor di Quinto a Roma. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. Un'alta colonna di fumo si leva dal rogo ed è visibile dalle zone circostanti. Ancora da chiarire le cause del rogo.

A quanto riferito dai pompieri, l'incendio è divampato all'interno di un locale adibito a foresteria. Un carabiniere è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Non sarebbe in gravi condizioni.