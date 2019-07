Roma, brucia un palazzo nella notte: abitanti evacuati, due feriti. Ipotesi incendio doloso

Un incendio nella notte è divampato nei garage di uno stabile a Casal Monastero. Era l’una di notte quando in viale Eretum 16 sono intervenuti vigili del fuoco e polizia per fronteggiare un grande rogo che aveva avvolto il palazzo. Il bilancio è di due feriti. I vigili del fuoco si sono messi al lavoro con più squadre. Il problema è stato la colonna di fumo che ha invaso completamente il palazzo a tal punto che i residenti sono stati fatti evacuare in modo molto rapido. Non si esclude che l’incendio possa essere doloso.

Le fiamme, così come hanno accertato i pompieri sono divampate in un garage ma non si sanno ancora con chiarezza le cause. Un uomo è stato portato al Pertini in quanto intossicato dal fumo. Una signora, invece, per fuggire dall’appartamento è inciampata e si fratturata una gamba. I vigili del fuoco l’hanno soccorsa subito portandola in strada dove ad attenderla c’era un’ambulanza che l’ha trasportata in ospedale. Indaga la polizia. La polizia scientifica ha effettuato dei rilievi nel garage che ha preso fuoco. Nei prossimi giorni sarà stabilito se si è trattato di un rogo doloso oppure accidentale.

