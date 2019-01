Roma, incendio in azienda metallurgica: allarme per bombole di acetilene

Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 9 in una piccola azienda che si occupa della lavorazione del ferro in via Ariana a Velletri, in provincia di Roma. Sul posto sono al lavoro cinque squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma e il Nucleo Nbcr. Il centro, di circa 500 mq, si trova in un edificio isolato.



Al momento le fiamme sono state circoscritte. I pompieri stanno cercando di mettere in sicurezza alcune bombole di acetilene e ossigeno presenti all'interno dell'attività. Non risultano persone ferite o intossicate. Le cause del rogo non sono ancora state accertate.

