Roma, incendio nell'attico vicino San Pietro: morto un uomo. Non è riuscito a fuggire dall'appartamento in fiamme

Un uomo disabile è morto a Roma, a causa di un incendio scoppiato in una palazzina in zona Aurelio, tra via Agostino Richelmy e via Anastasio II, non distante da San Pietro. Le fiamme si sono propagate su due piani fino all'attico. Gli altri residenti sono riusciti a mettersi in salvo, mentre la vittima, probabilmente costretta a letto dalla disabilità, non ce l'ha fatta.

Incendio nell'attico vicino San Pietro

Per molti, quelli che hanno trovato rifugio nei piani alti, è stato provvidenziale l'autoscala dei vigili del fuoco. Al lavoro otto squadre di pompieri, e sono intervenuti, oltre agli operatori del 118 che hanno soccorso persone con principi di intossicazione, anche gli agenti della polizia e i carabinieri.