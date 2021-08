Roma, incendio di una bisarca sull'Aurelia: strada chiusa e traffico in tilt

Mercoledì 11 Agosto 2021, 17:57 - Ultimo aggiornamento: 18:00

Incendio sull'Aurelia, in prossimità del km 17,300, direzione Roma. Tutto bloccato e la strada è chiusa. Una bisarca è andata a fuoco. Al momento non si registra alcun ferito. Al fine di consentire le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco sul posto e di ripristino della sicurezza, gli agenti hanno dovuto chiudere il tratto interessato della via Aurelia in direzione della Capitale, con conseguente deviazione traffico su via Castel di Guido.

Traffico in tilt

Gli agenti del XIII gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale sono impegnati dalle 16,30 di oggi nei servizi di viabilità e messa in sicurezza della via Aurelia.