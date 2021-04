Roma, incendio in un asilo della Giustiniana: nessun bambino intossicato o ferito

Incendio in un asilo della Giustiniana, zona oltre il Gra di Roma. Le fiamme si sono sviluppate dal secondo piano della struttura in via Maurizio Giglio 25. Nessun bambino né insegnante è rimasto ferito o intossicato. A spegnere il rogo i vigili del fuoco, che sono intervenuti in una stanza dove c'è un quadro elettrico. Si pensa che possa essere stato un corto circuito. Stanno effettuando gli accertamenti le pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia.

