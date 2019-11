Appartamento a fuoco, salvata un'anziana a Primavalle

Appartamento in fiamme, questa mattina alle 6.20 circa in via Adelina Patti in zona Primavalle a Roma. L'incendio si è sviluppato al terzo piano della palazzina al civico 7, dove vive una donna di 90 anni. I vigili del fuoco hanno dovuto sfondare la porta dell'appartamento e portare in salvo la donna che, intossicata, è stata affidata agli operatori del 118. Dopo i primi soccorsi l'anziana è stata portata all'ospedale Gemelli. Evacuata l'intera palazzina e in particolare l'alloggio al quarto piano sotto al quale si è sprigionato il rogo. La coppia che lo abita ha visto le stanze riempirsi di fumo. A incendio spento, l'alloggio dell'anziana donna è stato dichiarato inagibile ma gli altri residenti sono tornati nelle loro case. Le fiamme sarebbero nate, per cause accidentali, dalla cucina dell'appartamento danneggiato. © RIPRODUZIONE RISERVATA