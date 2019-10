Roma, in cantina avevano allestito una piantagione marijuana e un arsenale con beretta e munizioni: arrestata coppia

Armi e droga: si era organizzata così una coppia di conviventi, lui romano di 48 anni, lei polacca di 38. I Carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone le hanno arrestate per traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco. I Carabinieri sono stati inviati dalla centrale in via Pozzo Pantaleo, per un’auto parcheggiata in un’area interdetta adiacente a un centro di preghiera. Individuato il proprietario dell’auto, i Carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo sul veicolo e successivamente al suo domicilio. In casa hanno trovato, disseminata in varie stanze dell’abitazione, occultata all’interno di vasi di vetro e buste di plastica, circa 2 kg di marijuana, una pistola semi automatica calibro 9x21, modello beretta 98 illegalmente detenuta e 68 munizioni dello stesso calibro. Nello scantinato di pertinenza dell’appartamento, c'era una vera e propria “coltivazione indoor”: 35 piante di marijuana dell’altezza di circa 1,5 m, dotata di lampade aleo per l’illuminazione e per il riscaldamento e di ventilatori per l’aereazione. Dopo l’arresto per la coppia sono stati disposti i domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

