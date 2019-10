Roma, in arrivo il “Maritozzo Day”, tra degustazioni e beneficenza

Sarà un inizio di dicembre dolcissimo con il ritorno del

Da quelli dolci ai salati fino alle versioni attente a intolleranze e principi nutrizionali: torna il 7 dicembre l'evento che celebra la specialità romana, a cui partecipano artigiani aderenti della Capitale e non solo. L'iniziativa, giunta alla terza edizione e organizzata da Tavole Romane, propone per la nuova attività di promozione, accanto alla degustazione e assaggio della pagnottella ripiena, una raccolta fondi di beneficenza per l'Ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina. Le donazioni dei «maritozzo lovers» sosterranno l'attività della Breast Unit, «modello culturale, organizzativo e assistenziale che ha lo scopo di garantire alle donne affette dal tumore della mammella, le migliori terapie e la migliore qualità della vita, grazie al lavoro sinergico multidisciplinare di numerosi specialisti». Lo scopo della contribuzione - spiega una nota - è mirato all'acquisto del casco anti caduta dei capelli da utilizzare durante la chemioterapia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Maritozzo Day”.