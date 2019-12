Roma, palazzi "impacchettati" per le feste di Natale: è The Biggest Bow

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è aria diin città e, per l’occasione, anche i capolavori dell’architettura contemporanea si vestono a festa con un progetto che unisceQuello diè un gradito ritorno dal grande impatto scenografico e dal tocco ironico, quasi a “alleggerire” le corse frenetiche agli acquisti in vista del 25 dicembre e del periodo a seguire. E così, nastri luminosi e giganteschi fiocchi gonfiabili color rosso fuoco, impacchettano due “cadeaux” che fanno parte del patrimonio cittadino, il, in zona Ostiense, e lea Parco de' Medici, visibili dall'autostrada Roma-Fiumicino.Quest’ultima è un’opera d’arte dell'architettura del Novecento firmata da Julio Lafuente e Gaetano Rebecchini alla fine degli anni Settanta del secolo scorso. Il primo invece, è stato da poco restaurato ed è entrato di diritto nella lista dei principali edifici a efficienza energetica d'Europa. Fino al 6 gennaio e anche oltre, dunque, alzando lo sguardo verso queste spettacolari costruzioni, la vista potrà godere di un colorato effetto cromatico.è stato commissionato dalla società Valle Giulia, proprietaria degli edifici, su ideazione di Thirtyone Design, fondata nel 2015 da Claudia Campone. Per il terzo anno consecutivo, inoltre, si avvale della collaborazione di Fly In, azienda italiana leader nel settore dei gonfiabili e del supporto di Tecnostyle. Il Centro Direzionale Argonauta, in particolare, si pone come un hub della creatività con installazioni indoor e outdoor ispirate a un'idea di condivisione dello spazio. Del resto, ospita quotidianamente migliaia di persone e il suo restauro ha avuto un grande impatto sulla Città Eterna e non solo. Se ne è occupata l'Agenzia di Architettura guidata da Isabelle M. Rizk e ha da poco portato 657 pannelli solari con una produzione annua di 137.62 MW, a cui si somma l’impianto fotovoltaico sulle pensiline, di 365 kWp distribuito su di una superficie di 2.176,70mq, per una produzione annua di 484.472 kWh. I due impianti generano insieme 622.092 kWh annui, interamente a servizio dell'edificio. Il risparmio in termini di CO2 è stimato in circa 170 tonnellate per anno. Sul Centro direzionale Argonauta, Valle Giulia e Thirtyone Design, hanno anche lanciato da poco unaperto alle accademie di architettura, design e arti applicate per progettare gli spazi interni ed esterni ispirandosi a un’idea di condivisione degli spazi. E sempre per Argonauta è previsto unche porterà in primavera un’installazione del duo romano Motorefisico.I super decori natalizi sono completati da un'illuminazione interna, posta sulla facciata degli edifici, che permette la visione notturna. Nelle torri Lafuente, poi, è aggiunto anche un grande rocchetto di nastro rosso con un paio di forbici, che lascia immaginare un fiocco ancora tutto da completare.