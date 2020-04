Roma, il Trieste Salario lancia l'idea solidale: la spesa sospesa, ecco come funziona

Abbiamo lanciato come II Municipio iniziativa per la spesa sospesa: gli esercizi commerciali che decidono di offrire la possibilità ai cittadini di lasciare una “spesa sospesa” saranno inseriti su albo dei partecipanti al progetto, predisposto dal Municipio e pubblicato sul sito istituzionale del Municipio Roma II. Verrà indicata presso i negozi l’opportunità per i cittadini di lasciare o usufruire della “spesa sospesa”. Un gesto di solidarietà per le persone più fragili e in difficoltà. Potranno usufruire della spesa sospesa anche la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Municipio Roma 2 ed eventualmente altre associazioni di volontariato

© RIPRODUZIONE RISERVATA