Roma, i centri Artemisia Lab: “Noi ci siamo” anche ad agosto

, anche ad agosto, in una Roma deserta, per assistere chi deve curarsi, anche in ferie. Il Gruppo Artemisia Lab con una nuova campagna chiamata

Esserci

per i monitoraggi dei fattori di crescita per i globuli bianchi in chemioterapia, per offrire risposte celeri ed accurate, per alleggerire le difficoltà di chi anche in questo momento di vacanze, difficoltà ne ha. Ma anche asserci per assistere una nuova vita che nasce, per offrire tutta l'assistenza alla mamma in attesa. Ancora esserci per i turisti e per i viaggiatori affinché non abbiano difficoltà ad avere una pronta assistenza sanitaria. Insomma Artemisialab c'è con la sua Rete di centri clinici aperti nel mese di agosto, pronta a offrire un servizio efficace e di eccellenza

Abbiamo sempre lavorato in squadra - dichiara la presidente Mariastella Giorlandino - e come tutte le squadre gli allenamenti ed i percorsi per migliorare non finiscono mai

“Noi ci siamo” anche quest'anno ha deciso di offrire tutta la sua professionalità a chi nelle urgenze ha bisogno di trovare una porta aperta. “” allora, “».