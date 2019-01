Scendono dall'autobus e vengono travolti: uomo muore sul colpo, ferite mamma e figlia

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 21:39

Tre persone, appena scese dall'autobus, sono state investite da un'auto a Guidonia: un uomo di 64 anni è morto sul colpo, madre e figlia tredicenne sono state soccorse e trasportate in ospedale in condizioni medio-gravi. E' successo questa sera alle 20,30 nella frazione di Marco Simone, zona di confine tra Roma e Setteville di Guidonia.L'autobus Atac 041 si era appena fermato per far scendere i passeggeri e, appena ripartito, un'auto, condotta da un 40enne, ha investito le tre persone che stavano attraversando la strada: per l'uomo non c'è stato scampo, le due donne, scaraventate a terra, sono state soccorse dagli altri passeggeri, immediamente scesi dal bus. Ci sono state scene di indignazione e protesta dei passeggeri per le condizione della strada: buia e veramente pericolosa per i pedoni.Il conducente dell'auto, in preda alla disperazione, gridava: «Non li ho visti, non li ho visti». E' stato portato in ospedale in forte stato di choc.