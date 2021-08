Roma, Gualtieri: «Subito un piano rifiuti con effetti a sei mesi»

Giovedì 19 Agosto 2021, 14:04 - Ultimo aggiornamento: 14:08

Un piano rifiuti completamente nuovo che dia i primi risultati a Roma nei primi sei mesi e un nuovo sistema di raccolta differenziata che punti al 70% di spazzatura separata. «Compiere finalmente quegli interventi strutturali che non sono stati effettuati in questi 5 anni». Così il candidato sidaco di Roma per il centro sinistra, Roberto Gualtieri, durante la conferenza stampa di presentazione del suo programma, parlando della questione rifiuti. «Abbiamo una strategia di breve, medio e lungo periodo - aggiunge - Affrontare subito l'emergenza con un piano di 18 mesi che dimostrerà i suoi effetti già nei primi 6 partendo, però, da una pulizia straordinaria della città».

APPROFONDIMENTI NAPOLI Foto ILCASO Suppletive Camera, partiti in fuga il rischio del voto-farsa:... L'INTERVISTA Morassut: «Grazie a Draghi questo è il momento... ROMA Roma, Michetti: stop alle ciclabili. Gualtieri: vanno rese sicure VERSO IL VOTO Elezioni comunali a Roma, commercialisti e tassisti: è...

Sulla raccolta differenziata «la nostra stima è che non sarà possibile arrivare oltre il 50 per cento prima di almeno due anni, dire diversamente sarebbe prendere in giro i romani, ma è possibile arrivare almeno al 65 per cento, noi puntiamo al 70 per cento, entro la fine della consiliatura», ha detto Gualtieri aggiungendo che «nell'arco di cinque anni possiamo darci l'obiettivo di ridurre la Tari del 20 per cento».

«Una città dei 15 minuti al centro della nostra idea di città, in cui i servizi siano vicini ai cittadini per una vita più semplice, più vicina delle persone», ha spiegato Gualtieri. «I quartieri devono avere stesse opportunità, servizi e diritti» aggiunge. Gualtieri ha aggiunto che il suo programma 'Roma. E noì non è «solo un programma, ma una visione e un metodo. Non un elenco di cose da fare, ma una visione di città e del suo futuro». Tra i punti, «Roma deve essere la città più verde d'Europa», deve essere una «città per le donne» e «per i giovani». Gualtieri ha poi spiegato che il suo è un programma «condiviso» e «aperto». «Si baserà sul dialogo, la condivisione e la concertazione» ha detto.

«Ci risiederemo al tavolo con la Regione, da cui Raggi si è alzata sbagliando, per trasferire funzioni a Roma Capitale». Così Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, presentando il suo programma. «Siamo al lavoro per trasferire la gestione dei servizi di prossimità ai Municipi, facendone una componente attiva di Roma capitale» aggiunge.

«Presentiamo il programma a termine di una chiusura ignominiosa di questa consiliatura» perchè «mai Roma negli ultimi decenni ha conosciuto un momento difficile come questo, tra le sfide poste dalla pandemia e dalla sostenibilità fino al degrado amministrativo di questa città. Ringrazio il capogruppo del Pd Giulio Pelonzi che ha permesso, insieme agli altri, di evitare scelte frettolose per la città», ha concluso riferendosi alla mancata discussione della delibera sul riordino delle partecipate della giunta in carica.