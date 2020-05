Roma, sterpaglie in fiamme a ridosso della polisportiva Tevere

Fiamme alte e fumo, l'intervento è ancora in corso: un incendio di sterpi e campi incolti di notevoli proporzioni si è sviluppato in via delle Vigne a Roma, all'incrocio con via Adeodato Ressi, nei pressi della polisportiva Tevere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che stanno tutt'ora lavorando per limitare il popagarsi delle fiamme, con tubazioni media pressione data la zona impervia e difficilmente raggiungibile dalla strada. A supporto delle operazioni anche il Dos. Intanto, Roma Capitale ha chiuso temporaneamente via delle Vigne dirottando il traffico in strade alternative. © RIPRODUZIONE RISERVATA