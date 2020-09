Roma, a spasso sul Gra con un'escavatrice rubata: arrestato 54enne

Col trattore in tangenziale andiamo a comandare, cantava Rovazzi in una hit di qualche tempo fa. Un ladro 54enne ha voluto "emularlo", strafacendo. E al grosso trattore ha preferito un mezzo ancora più grosso. Se ne andava infatti tranquillamente a spasso sul Gra alla guida di un'escavatrice rubata e senza targa quando è stato sorpreso dai carabinieri all'altezza dell'uscita Roma-Fiumicino, poco dopo le 6 del mattino. La scorrazzata è finita, per l'autista-ladro, nel peggiore dei modi.

I militari del nucleo radiomobile si sono insospettiti e hanno deciso di fermare il veicolo per effettuare delle verifiche. Dagli accertamenti i carabinieri sono risaliti al proprietario del veicolo ed hanno appurato che il mezzo era stato rubato poco prima, da un impianto di produzione di asfalto in zona Malagrotta. A finire in manette un 54enne di nazionalità romena, già con precedenti. L'uomo è stato accompagnato in caserma in attesa del rito direttissimo, dovrà rispondere del reato di furto aggravato. Il veicolo, del valore commerciale di circa 250.000 euro, è stato restituito al legittimo proprietario.

